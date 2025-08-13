Malatya'daki Dipsiz Göl gün batımında güzel manzara sundu
Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki Dipsiz Göl'de gün batımı dronla görüntülendi.
Malatya
Başkınık Mahallesi sınırlarında bulunan Dipsiz Göl, kent merkezine 105 kilometre uzaklıkta, 8 bin metrekare yüzey alanına sahip ve 1750 metre yükseklikte yer alıyor.
Krater gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra ziyaretçilerine gün batımında eşsiz manzaralar sunuyor.
Etrafını çevreleyen dağlar sayesinde her mevsim farklı güzelliğe bürünen göl, yaz aylarında kamp yapmak isteyenlere de ev sahipliği yapıyor.
Gün batımında ortaya çıkan etkileyici görüntüler, dronla kayıt altına alındı.