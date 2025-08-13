Dolar
Yaşam

Malatya'daki Dipsiz Göl gün batımında güzel manzara sundu

Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki Dipsiz Göl'de gün batımı dronla görüntülendi.

Okan Coşkun  | 13.08.2025 - Güncelleme : 13.08.2025
Malatya'daki Dipsiz Göl gün batımında güzel manzara sundu Fotoğraf: Okan Coşkun/AA

Malatya

Başkınık Mahallesi sınırlarında bulunan Dipsiz Göl, kent merkezine 105 kilometre uzaklıkta, 8 bin metrekare yüzey alanına sahip ve 1750 metre yükseklikte yer alıyor.

Krater gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra ziyaretçilerine gün batımında eşsiz manzaralar sunuyor.

Etrafını çevreleyen dağlar sayesinde her mevsim farklı güzelliğe bürünen göl, yaz aylarında kamp yapmak isteyenlere de ev sahipliği yapıyor.

Gün batımında ortaya çıkan etkileyici görüntüler, dronla kayıt altına alındı.

