Ekonomi

Temmuz elektrik üretiminde doğal gaz ve güneşin payı arttı

Türkiye’de temmuzda elektrik üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 artarken hidroelektrik ve rüzgar santrallerinin azalan üretim paylarını doğal gaz ve güneş enerjisi santralleri telafi etti.

Fuat Kabakcı  | 09.08.2025 - Güncelleme : 09.08.2025
Temmuz elektrik üretiminde doğal gaz ve güneşin payı arttı

Ankara

AA muhabirinin Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerinden derlediği bilgiye göre, temmuzda elektrik üretim-tüketim dengesi yatay seyretti. Elektrik üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,1, tüketim ise yüzde 1,4 arttı.

Böylece üretim 34 milyon 846 bin 211 megavatsaat, tüketim ise 34 milyon 584 bin 917 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Tüketim artışında, sıcak hava koşullarına bağlı artan soğutma ihtiyacı ve klima kullanımı etkili oldu.

Doğal gaz ve güneş, hidroelektrik ile rüzgarın düşüşünü telafi etti

Temmuz üretiminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla hidroelektrik ve rüzgar santrallerinin payı azalırken, doğal gaz ve güneş santrallerinin üretimi arttı.

Ay genelinde 8 milyon 684 bin 648 megavatsaat ile doğal gaz, 7 milyon 300 bin 93 megavatsaat ile ithal kömür başı çekerken, bunları 5 milyon 673 bin 400 megavatsaat ile barajlı ve akarsu hidroelektrik santralleri, 4 milyon 98 bin 885 megavatsaat ile güneş, 3 milyon 560 bin 818 megavatsaat ile rüzgar santralleri takip etti. Kalan üretim diğer kaynaklardan sağlandı.

Kaynak bazında en fazla üretim artışı 1 milyon 152 bin megavatsaat ile doğal gazda gerçekleşti. Doğal gazı 1 milyon 45 bin megavatsaat ile güneş ve 797 bin 375 megavatsaat ile termik santraller izledi.

Yerli gaz, talep artışını destekledi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ verilerine göre, temmuzda şebekeye verilen gaz miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artarak 4 milyar 143 milyon 816 bin metreküpe çıktı.

Hidroelektrik ve rüzgar santrallerindeki üretim düşüşü nedeniyle artan doğal gaz talebinin karşılanmasına, Sakarya Gaz Sahası’ndan çıkarılan yerli gazın da katkı sağladığı değerlendiriliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
