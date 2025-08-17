Dolar
Adana’nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.
logo
Gündem

Polis memuru, dolandırıcılık yöntemlerini kitap haline getirdi

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğinde ekip şefi olarak görev yapan Osman Girgin, meslek hayatında karşılaştığı vakalardan yola çıkarak dolandırıcılık yöntemlerini ve alınabilecek önlemleri kitapta topladı.

Mustafa Mert Karaca, Emrah Gökmen  | 17.08.2025 - Güncelleme : 17.08.2025
Polis memuru, dolandırıcılık yöntemlerini kitap haline getirdi

İstanbul

Girgin, "Nasıl Dolandırıldım?" adlı kitabında vatandaşların en çok mağduriyet yaşadığı dolandırıcılık türlerini ele alırken, günümüzde giderek artan dijital dolandırıcılıklara da dikkati çekti.

Girgin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, özellikle telefon ve internet üzerinden işlenen suçların, toplumun her kesimini hedef aldığını belirterek, "Amacımız, vatandaşlarımızı bilinçlendirerek bu tür suçlara karşı korumak." dedi.

Elde ettiği tecrübeleri topluma aktarmanın kendisi için bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Girgin, kitabıyla kolluk kuvvetleri ile vatandaş arasındaki işbirliğini de güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

Osman Girgin'in kaleme aldığı kitap, kısa süre içinde yayınevinden çıkarak okuyucuyla buluştu.

