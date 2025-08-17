Dolar
Gündem

Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Adsız Günebakan, Uğur Aydıntürk  | 17.08.2025 - Güncelleme : 17.08.2025
Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Gaziantep

Alınan bilgiye göre, 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 30 itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, geri dönüşüm tesisinin yanındaki halı fabrikasına da sıçradı.

Organize Sanayi Bölgesi'ne ait itfaiye araçlarının da destek verdiği söndürme çalışmaları devam ediyor.

