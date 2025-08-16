Dolar
Gündem

Kocaeli'de yangından zarar gören alanlar havadan görüntülendi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alanlar havadan görüntülendi.

Makbule Beyza Günbey  | 16.08.2025 - Güncelleme : 16.08.2025
Kocaeli'de yangından zarar gören alanlar havadan görüntülendi Fotoğraf: İbrahim Aktaş/AA

Kocaeli

Dün saat 13.00 sıralarında otluk alanda çıkıp ormana sıçrayan yangın, büyük oranda kontrol altına alındı.

Bölgede, karadan ve havadan müdahaleyle söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında zarar gören ormanlık alanlar ve tarım arazileri dronla görüntülendi.

