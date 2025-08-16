Kocaeli'de yangından zarar gören alanlar havadan görüntülendi
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alanlar havadan görüntülendi.
Kocaeli
Dün saat 13.00 sıralarında otluk alanda çıkıp ormana sıçrayan yangın, büyük oranda kontrol altına alındı.
Bölgede, karadan ve havadan müdahaleyle söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangında zarar gören ormanlık alanlar ve tarım arazileri dronla görüntülendi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.