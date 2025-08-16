Dolar
Gündem

Samsun'da kimyasal madde ve boya yüklü tır 8 kilometre boyunca yandı

Samsun'da dorsesinde yangın çıkan tır, 8 kilometre boyunca alevlerle yoluna devam etti.

İlyas Gün  | 16.08.2025 - Güncelleme : 16.08.2025
Samsun'da kimyasal madde ve boya yüklü tır 8 kilometre boyunca yandı Fotoğraf: Halil Demir/AA

Samsun

Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tır, Kocaeli'nden aldığı kimyasal madde ve boyayı Azerbaycan'a götürürken Samsun-Ankara kara yolunun 18. kilometresinde bir anda yanmaya başladı.

Frenleri tutmayınca yaklaşık 8 kilometre boyunca dorsesi yanarak ilerleyen tırdaki kimyasal madde ve boyalar yola saçılarak yandı. Şarampolde bulunan demir bariyerlere çarparak durabilen aracın sürücüsü kendisini dışarı attı. Yangın, yol kenarındaki ağaçlara da sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, araçtaki ve yol kenarındaki ağaçlık alandaki yangına müdahale ediyor.

Samsun-Ankara kara yolunun tek şeridi yangın nedeniyle yaklaşık 25 dakika trafiğe kapatıldı.

Azerbaycan'da "Milli Yayla Festivali" coşkusu
Çanakkale ve Sinop'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
"Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne dava açıldı
Karabük'te safran soğanı toprakla buluştu

