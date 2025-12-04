Dolar
Kültür

Türkiye, Bakü Cinema Breeze 2025 Film Festivali'ne konuk ülke olarak katılacak

Azerbaycan Cumhuriyeti Sinema Ajansı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen Bakü Cinema Breeze 2025 Film Festivali'nde, Türkiye konuk ülke olarak yer alacak.

Fatma Nur Candan  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
Türkiye, Bakü Cinema Breeze 2025 Film Festivali'ne konuk ülke olarak katılacak

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın desteğiyle Türk filmlerinin gala ve gösterimlerinin yapılacağı festivalde pek çok etkinlik gerçekleştirilecek.

Bakü Cinema Breeze 2025 Film Festivali'ne bu yıl 30 ülke ve 50'den fazla yerel ve uluslararası film katılım sağlayacak.

"Hikayelerin, teknolojilerin ve kültürün dalgası altında" temasıyla 5-11 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek festivalde, konuk ülke olarak yer alan Türkiye gala ve film gösterimlerinin yanı sıra endüstri buluşmaları da gerçekleştirecek.

Sanatçılar galada buluşacak

Festivalde, 12 Aralık'ta Türkiye'de vizyona girecek yönetmen Mehmet Ali Ergin imzalı ve başrollerinde Oğuzhan Koç ile Ayça Ayşin Turan'ın bulunduğu "Bugün Güzel" filmi dünya prömiyerini yapacak.

Yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği ve başrolünde Sinem Kobal'ın yer aldığı "Her Şeyin Başı Merkür" filmi de Azerbaycan galasını gerçekleştirecek. Her iki filmin başrol oyuncuları gala gösterimlerinde Azerbaycanlı sinemaseverlerle buluşacak.

Gala gösterimlerinin yanı sıra "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filmi ile "Kral Şakir: Dünyalar Karıştı" ve "İbi: Uzay Görevi" animasyon filmlerinin gösterimleri yapılacak.

Ortak yapımlar konuşulacak

Festival kapsamında 8-9 Aralık'ta gerçekleşecek Doğu Ülkeleri Film Market etkinliklerine Türkiye'den sinema alanında faaliyet gösteren isimler katılacak.

Etkinlik kapsamında özel gösterimler, endüstri buluşmaları ve "Resmi Panel" düzenlenecek.

Ana gündemi ortak yapımlar olan Resmi Panel'e Türkiye'nin yanı sıra Pakistan, Özbekistan ve İtalya başta olmak üzere katılımcı ülkelerin sinema alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katılım sağlayacak.

Festival, 11 Aralık'ta sona erecek.

