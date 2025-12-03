Kültür ve Turizm Bakanlığından Dünya Engelliler Günü paylaşımı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Ankara
Bakanlığın NSosyal hesabındaki paylaşımda, tüm vatandaşların kültürel hayata ve turizm hizmetlerine eşit erişimini sağlamak üzere kararlılıkla çalışıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Erişilebilir müze uygulamalarından engelli dostu kütüphanelere, kültür merkezlerimize yönelik yeni düzenlemelerden turizm tesislerindeki standartların iyileştirilmesine kadar geniş bir alanda kapsayıcı hizmet politikaları geliştirmeye devam ediyoruz. Toplumun her kesiminin, kültür ve sanatla buluşma hakkına sahip olduğuna inanıyor, tüm kurumlarımızla birlikte engelsiz bir Türkiye hedefine bağlılığımızı yineliyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün daha kapsayıcı ve daha eşitlikçi bir yaşam için farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyoruz."
