Dolar
42.47
Euro
49.16
Altın
4,162.89
ETH/USDT
2,910.30
BTC/USDT
87,405.00
BIST 100
10,942.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da “11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2025 Açılış Programı”nda konuşuyor
logo
Kültür

Türk filmleri "Helsinki 6. Türk Film Günleri"nde Finlandiya izleyicisiyle buluşacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen "Helsinki 6. Türk Film Günleri", 27-29 Kasım'da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirilecek.

Fatma Nur Candan  | 26.11.2025 - Güncelleme : 26.11.2025
Türk filmleri "Helsinki 6. Türk Film Günleri"nde Finlandiya izleyicisiyle buluşacak

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk sinemasının seçkin örneklerini uluslararası izleyiciyle buluşturacak etkinlik, bu yıl 6. kez Katajanokka semtindeki "Kino K13" sinema salonunda sanatseverlere kapılarını açacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Film günlerinin açılışı, Türkiye'nin 2025 Oscar Ödülleri'nde "En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film" kategorisindeki resmi adayı olan Murat Fıratoğlu imzalı "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" filmiyle 27 Kasım'da yapılacak.

Etkinlik, Türk sinemasının son dönemde uluslararası alanda ses getiren güçlü yapımlarından oluşan özel seçkiyle 29 Kasım'a kadar ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak.

Seçkide ödüllü filmler yer alıyor

Bakanlık destekli yapımlar arasında yer alan Vuslat Saraçoğlu'nun, ilk gösterimini Viyana Avrupa Film Festivali'nde yapan "Bildiğin Gibi Değil" filmi, 43. İstanbul Film Festivali'nde En İyi Senaryo, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Kurgu ödüllerinin de aralarında bulunduğu birçok başarıya imza attı.

Ensar Altay'ın yönetmenliğini üstlendiği ve yine Bakanlık tarafından desteklenen "Kanto" filmi, dünya prömiyerini 27. Şanghay Uluslararası Film Festivali'nde, Türkiye prömiyerini ise 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gerçekleştirdi.

Doğuş Algün'ün yönetmenliğini yaptığı Bakanlık destekli "Ölü Mevsim" filmi ise ilk gösterimini 31. Adana Altın Koza Film Festivali'nde yaptı ve beş farklı dalda 6 ödül kazanarak festivalin en çok ödül alan yapımı oldu.

Gösterimlerin hemen ardından yönetmenlerin katılımıyla söyleşiler düzenlenecek.

Son yıllarda uluslararası alanda büyük bir ivme yakalayan Türk dizi ve sinema sektörüne önemli katkı sağlayan bu tür etkinlikler, iki ülke arasında kültürel iletişimi güçlendirirken aynı zamanda Türk yapımlarının küresel etki alanını genişleten bir işbirliği platformu oluşturuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin ulaşım haritası 2025'te yeniden çizildi
"Alev savaşçıları" bu kez fidan dikimi için sahada
Ankara'da iki kız kardeşin ölümüne neden olan sürücüye 15 yıla kadar hapis talebi
Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları 10. gününde devam ediyor
İstanbul'da 355 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Benzer haberler

Türk filmleri "Helsinki 6. Türk Film Günleri"nde Finlandiya izleyicisiyle buluşacak

Türk filmleri "Helsinki 6. Türk Film Günleri"nde Finlandiya izleyicisiyle buluşacak

Türkiye, Moskova'daki "Elmas Kelebek Ödülleri"nde 3 filmle temsil edilecek

"10. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali" başladı

Fethiye kıyılarında su altı arkeologlarını heyecanlandıran keşif

Fethiye kıyılarında su altı arkeologlarını heyecanlandıran keşif
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet