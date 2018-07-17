Şehit yakınları ve gazilere ücretsiz hizmetler

Fotoğraf: AA/Kaan Bozdoğan

İSTANBUL - Kaan Bozdoğan

İstanbul genelinde birçok sektörde işletmeler, şehit yakınları ve gazilere ücretsiz hizmet veriyor.

Vatan topraklarının bekası için şehit düşen ya da gazi olanlara ülke genelindeki işletmeler vefa gösteriyor.

Birçok iş yeri, "Borcunuz şehit ve gazi kanıyla ödenmiştir." diyerek, şehit yakınları ve gazilerden ücret almıyor. Toplumun her kesiminden destek gören bu davranış, şehit yakınları ve gazileri onurlandırıyor.

İstanbul'da birçok firma da şehit aileleri ve gazilere ücretsiz hizmetler sunuyor. Aralarında oteller, şehirler arası otobüs firmaları, oto yıkamacılar ve simitçiler gibi birçok sektörden iş kolu bulunan işletmeler, tabelalarla hizmette şehit yakınları ve gazilere yönelik hassasiyeti ön plana çıkarıyor.

Yenibosna Çortur Seyahat Turizm'in ortaklarından Gürsel Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir seneyi aşkın süredir şehit yakınları ve gazilere ücretsiz hizmet verdiklerini ve bu işi ticari beklentiyle yapmadıklarını belirtti.

Böylesine hassas bir mevzuda reklam düşüncesinin kırıcı olacağını, uygulamayı empati yaparak yürüttüklerini anlatan Kaplan, reklam olarak anlaşılmaması için şirketin internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında bu konuya ilişkin paylaşımda bulunmadıklarını vurguladı.

Kaplan, "Şehit yakınları ve gaziler erdemli, onurlu insanlar. Kendilerini açığa çıkartmak istemiyorlar ama biz onları tanımak, onlara destek vermek istiyoruz. Bizim onları unutmadığımızı, değer verdiğimizi göstermek istiyoruz." dedi.

Sadece şehit yakınları ve gaziler değil engellilere ve dezavantajlı gruplara da benzer desteklerde bulunduklarını aktaran Kaplan, bu konuda öncü olmak istediklerini söyledi.

Kaplan, bu düşünceyi "reklam yapıyor" şeklinde algılayanlara da ücretsiz hizmet vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

"Bu fırsatı bize tanımalarını isteriz"

Beşiktaş'ta Barbaros Hotel'in işletmecilerinden Tuncay Özcan da şehitlerin ülkenin ve milletin huzuru ve bekası için canlarını ortaya koyduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Şehitlerimiz bizler için, ailelerimiz için canlarını ortaya koyuyor. Bu kolay ödenebilecek bir borç değil. Çok küçük de olsa şehit yakınlarına katkıda bulunmak istiyoruz. Bunu şehit yakınları için yaptık ama onlar da bize bu fırsatı hiç tanımıyorlar esasen. Gururlarına yediremiyor, üzülüyor olabilirler ama onlarla tanışmak, duygularımızı paylaşmak isteriz... Bize bu fırsatı tanırlarsa da çok seviniriz. Gelen şehit yakınları şehit yakını olduğunu söylemiyor. Bunu söylemekten çekinmesinler. Birkaç kez oldu. Kalıyorlar, ödemelerini yapıyorlar, tam giderken durumu söylüyorlar. Bu da bizi daha çok üzüyor, mahcup ediyor. Bir yandan da gurur da veriyor açıkçası. Bu onlara borcumuzu ödeyemeyeceğimizin bir kanıtı daha oluyor. Yani ödenmeyecek bir borç bu."

Farklı bölgelerde birkaç otelin daha işletmeciliğini yaptıklarını, o otellerde de aynı uygulamanın yürütüldüğünü vurgulayan Özcan, "Sadece bu kurumumuz değil, bize bağlı tüm kuruluşlarda kapımız onlara samimiyetle sonuna kadar açık. Şu ana kadar fırsat bulamadık, inşallah bundan sonra bu fırsatı buluruz. Bu, şehit yakınlarıyla bir tanışma fırsatıdır bizim için, teşekkür fırsatı belki de." diye konuştu.

"Onlar gereken her şeyi ödediler"

Şişli'de Tepe Oto Yıkama ve Kuaförü işletmecisi Mehmet Selçuk da iş yeri önüne "Müessesemizde şehit ve gazi ailelerinden ücret alınmamaktadır" yazılı ay-yıldızlı tabela asarak şehit ve gazi ailelerine destek olmayı amaçlıyor.

Babası Ramazan Selçuk'un 1985'te Çanakkale'de askeri eğitim sırasında sol bacağına mermi isabet etmesi sonucu gazi olduğunu, bu sebeple böyle bir hizmeti başlattıklarını aktaran Selçuk, şöyle devam etti:

"Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'yla görüştük. Babam da gazi olduğu için sıcak baktılar. 15 Temmuz'dan sonra böyle bir şeye niyetlendik. Vakıftan geldiler, incelediler ve onay verdiler. Buradaki bütün şehit yakınlarına da bilgi verdik. Gelenler kimlikleriyle geliyor. Kimlik bilgilerini WhatsApp üzerinden vakfa bildiriyoruz, kayıt doğruysa tüm hizmetlerimizi ücretsiz sunuyoruz."

Bu konuda ticari bir beklentileri olmadığını, toplumsal sorumluluğu yerine getirdiklerini dile getiren Selçuk, "Tabelamızın önünde fotoğraf çektirenler oluyor. Geçtiğimiz gün Hakkari'den bir yüzbaşı geldi. Geçerken tabelayı görmüş, geldi bizi tebrik etti, teşekkür etti. Bizim için hepsi kanlarını dökmüş. Üzerimize ne düşüyorsa biz de onun karşılığını vermeye çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Onlar canını veriyorlar, biz de malımızdan verelim"

Avcılar'da seyyar simitçi Mahmut Bulut ise 18 yıldır simit sattığını, 4 sene önce bu uygulamayı başlattığını aktararak, "Şehitler veriyorduk, ben de 'bir şeyler yapmalıyım' dedim. Kendi üzerime düşeni gücüm yettiği kadar yerine getirmek istedim. Madem onlar bu vatan için canlarını feda ediyorlar, evlatları ve aileleri yalnız kalıyor, 'onlar canını veriyorlar biz de malımızdan verelim' dedim. En azından bir nebze olsun vazifemizi yerine getirelim istedim." ifadelerini kullandı.

Bulut, şehit yakını ve gazilere sahip çıkan duyarlı vatandaşların uygulamaya destek verdiğini de sözlerine ekledi.