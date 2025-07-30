Edirne'de askeri araç kazasında Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır şehit oldu
Edirne'de meydana gelen askeri araç kazasında ağır yaralanan Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Edirne'de meydana gelen askeri araç kazasında Topçu Uzman Çavuş Çakır'ın ağır yaralandığı belirtildi.
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Derhal hastaneye sevk edilen Çakır'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu duyurulan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı mesajda, Çakır'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk milletine başsağlığı dileğinde bulundu.
July 30, 2025
Çakır'ın şehadet haberi Osmaniye'deki ailesine verildi
Askeri yetkililer, 25 yaşındaki Çakır'ın Haraz Mahallesi'nde yaşayan ağabeyi Murat Çakır'a sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini verdi.
Haberin ardından evin önüne taziye çadırı kuruldu, çevresine Türk bayrakları asıldı.
Çadıra giden aile yakınları ve vatandaşlar, başsağlığı dileklerini iletti.
Anne ve babası vefat eden şehit Çakır'ın, geçen yıl evlendiği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.