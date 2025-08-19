Dolar
Gündem

MSB'nin 3 bin 97 sürekli işçi teminine ilişkin kura sonuçları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığına (MSB) bağlı kadro ve kuruluşlarda yer alan iş yerlerinde istihdam edilmek üzere 3 bin 97 sürekli işçi temini başvuruları için çekilen kura sonuçları yayımlandı.

Utku Şimşek  | 19.08.2025 - Güncelleme : 19.08.2025
MSB'nin 3 bin 97 sürekli işçi teminine ilişkin kura sonuçları açıklandı

Ankara

MSB'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanlığı '2025 Yılı 3 bin 97 Sürekli İşçi Temini Kura Sonuç Duyurusu' yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye 'https://personeltemin.msb.gov.tr' internet adresinden ulaşabilirsiniz." bilgisine yer verildi.

MSB'nin sürekli işçi temini için hazırladığı ilan Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) resmi internet sitesinde yayımlanarak 25-29 Temmuz tarihleri arasında başvurular alınmıştı. Bu kapsamda 14 Ağustos'ta noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Buna göre, kurada ismi çıkan adaylar ile sınava tabi unvanlara başvuru yapan adayların, başvuru şartlarını sağlayıp sağlamadıklarının tespiti maksadıyla, belge kontrollerinin yapılmasına ilişkin yer ve tarih bilgisi ayrıca duyurulacak.

Konuya ilişkin detaylı bilgiye Bakanlığın, "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

