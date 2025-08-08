İŞKUR, 7 ayda 903 bin 987 işe yerleştirmeye aracılık etti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un 2025'in ilk 7 ayında 903 bin 987 işe yerleştirmeye aracılık ettiğini bildirdi.
Ankara
Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geleceğinin daha güçlü olması için işgücü piyasasını dinamik, ihtiyaçlara cevap veren, güncel koşullara uyum sağlayan bir yapı üzerinde yükselttiklerini belirtti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İşe yerleştirme verilerine ilişkin bilgi veren Işıkhan, şunları kaydetti:
"Ocak-temmuz ayları arasında toplam 903 bin 987 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 2 milyona yakın bireysel görüşme ve 500 binden fazla iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 1 milyon 418 bin 493 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. İş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerin ihtiyaçlarını titizlikle incelemeye, istihdam olanaklarımızı artırmaya devam edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.