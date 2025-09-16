Dolar
Sağlık

SGK'nin geri ödeme listesine 64 ilaç daha eklendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından aralarında KOAH ve diyabet ilaçlarının da olduğu 51'i yerli üretim 64 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
SGK'nin geri ödeme listesine 64 ilaç daha eklendi

Ankara

Işıkhan, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. 5 kan ürünü, 3 KOAH ilacı, 4 diyabet ilacı, 4 alerji aşısı, 4 antibiyotik, 1 biyobenzer göz içi uygulanan ilaç başta olmak üzere 51 adedi yerli üretim ilaçlar ile sağlıkta yerli ve milli üretimle güçlenmeye devam ediyoruz. Milletimize hayırlı uğurlu olsun."

SGK'nin geri ödeme listesine 64 ilaç daha eklendi

SGK'nin geri ödeme listesine 64 ilaç daha eklendi

