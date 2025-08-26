Dolar
41.03
Euro
47.86
Altın
3,377.77
ETH/USDT
4,415.20
BTC/USDT
109,727.00
BIST 100
11,521.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir’in Seferihisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
logo
Gündem

MSB'den, Büyük Taarruz'a ilişkin videolu paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 26 Ağustos 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'a ilişkin video hazırladı.

Utku Şimşek  | 26.08.2025 - Güncelleme : 26.08.2025
MSB'den, Büyük Taarruz'a ilişkin videolu paylaşım

Ankara

Video, Bakanlığın NSosyal hesabından, "26 Ağustos sadece bir taarruz değil, bir milletin yeniden ayağa kalkışıdır. Gözünü kırpmadan ölüme yürüyen kahramanların yazdığı bir destandır ve her yeni gün, o şanlı sabahın izlerini taşır bu vatanın ufkunda. Başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz." ifadeleriyle paylaşıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Videoda, Büyük Taarruz'a ilişkin görüntüler yer alıyor.

26.08.2025


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Türkiye'deki doğum ve nüfus oranlarını değerlendirdi
Küçükçekmece'de kağıt atıkların toplandığı depoda yangın çıktı
MSB'den, Büyük Taarruz'a ilişkin videolu paylaşım
İzmir'in Seferihisar ilçesinde orman yangını çıktı
İstanbul Boğazı'ndaki yarışmada kaybolan Rus yüzücüyü arama çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

MSB'den, Büyük Taarruz'a ilişkin videolu paylaşım

MSB'den, Büyük Taarruz'a ilişkin videolu paylaşım

Sevr Antlaşması'nın yerine Lozan'ı getiren büyük muharebe: Büyük Taarruz

Gençlerin TCG Anadolu gemisiyle "Zafer Yolculuğu" gururu

TCG Anadolu "Zafer Yolculuğu" için Çanakkale'den İstanbul'a hareket etti

TCG Anadolu "Zafer Yolculuğu" için Çanakkale'den İstanbul'a hareket etti

MSB: Suriye harekat alanlarında Tel Rıfat ve Menbic dahil imha edilen tünel uzunluğu 548 kilometreye ulaşmıştır

MSB: Suriye harekat alanlarında Tel Rıfat ve Menbic dahil imha edilen tünel uzunluğu 548 kilometreye ulaşmıştır
MSB'nin 3 bin 97 sürekli işçi teminine ilişkin kura sonuçları açıklandı

MSB'nin 3 bin 97 sürekli işçi teminine ilişkin kura sonuçları açıklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet