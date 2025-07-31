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Edirne'de şehit olan uzman çavuşun cenazesi Osmaniye'de defnedildi

Edirne'deki askeri araç kazasında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır'ın cenazesi, Osmaniye'de toprağa verildi.

Ali Kemal Zerenli, Ümit Kahrıman  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
Edirne'de şehit olan uzman çavuşun cenazesi Osmaniye'de defnedildi Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli/AA

Hatay

Dün şehit olan 25 yaşındaki uzman çavuşun naaşı, Haraz Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından Karaçay Mahallesi'ndeki Yeşil Cami'ye getirildi.

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Şehidin eşi Pınar Çakır, törene elinde kocasının askeri kamuflajıyla katıldı.

İl Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, top arabasına konuldu.

Çakır'ın cenazesi, Karaçay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, şehidin kardeşleri, yakınları, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Adana 6. Kolordu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ozan Naz ile mülki ve idari erkan katıldı.

Edirne'de 30 Temmuz'da askeri araç kazasında ağır yaralanan Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.



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