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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit uzman çavuş Çakır'ın ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'deki askeri araç kazasında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Buğrahan Ayhan  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit uzman çavuş Çakır'ın ailesine başsağlığı diledi

Ankara

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Çakır'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.


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