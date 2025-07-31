Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit uzman çavuş Çakır'ın ailesine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'deki askeri araç kazasında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Ankara
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Çakır'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
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