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Şırnak'ta kayalıklardan düşen jandarma uzman çavuş şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın icra edilen bir operasyonda kayalıklardan düşerek şehit olduğunu bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin, Ekrem Payan  | 28.07.2025 - Güncelleme : 28.07.2025
Şırnak'ta kayalıklardan düşen jandarma uzman çavuş şehit oldu

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Milletimizin başı sağ olsun. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım, icra edilen bir operasyonda kayalık bölgeden iniş yapıldığı sırada ağır şekilde yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."

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Şırnak'ta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım için tören düzenlendi 

Şırnak'ta yürütülen bir operasyonda kayalıklardan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım için tören yapıldı.

23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törende, şehit Yıldırım'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek, katafalka konuldu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu.

İl Müftüsü Orhan Örnek'in okuduğu duanın ardından şehidin cenazesi helikopterle Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

Evli olduğu öğrenilen Yıldırım'ın cenazesi buradan hava yoluyla Adana'ya uğurlandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, kurum temsilcileri ve askerler katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın icra edilen bir operasyonda kayalık bölgeden iniş yapıldığı sırada ağır yaralandığını, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Milletimizin başı sağ olsun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şırnak'ta icra edilen operasyonda kayalıklardan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım için taziye mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Şırnak'ta icra edilen operasyon esnasında geçirdiği kaza sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten şehit Jandarma Uzman Çavuş Yıldırım için taziye mesajı 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Şırnak'ta icra edilen operasyonda kayalıklardan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım için taziye mesajı yayımladı.

Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Çok üzgünüz. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'ndan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli ailesine, Jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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