Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit muhafız er Hayrullah Halit Karaman ve ikmal er Semih Erdoğan'ın ailelerine taziye dileklerini iletti.
Ankara
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldıkları hastanede şehit olan muhafız er Karaman ve ikmal er Erdoğan'ın ailelerine mesaj göndererek, başsağlığı diledi.
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