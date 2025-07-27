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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Vakıf Mağaza'yı ziyaret etti

Başkan Görgün, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda hizmete giren, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı bünyesindeki şirketlerin lisanslı ürünlerinin bulunduğu Vakıf Mağaza'nın fuar ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Tolga Yanık  | 27.07.2025 - Güncelleme : 27.07.2025
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Vakıf Mağaza'yı ziyaret etti Fotoğraf: Murat Şengül/AA

İstanbul

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle, TSKGV yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen IDEF 2025 bugün sona eriyor.

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IDEF 2025'teki yeniliklerden birisi olan Vakıf Mağaza, TSKGV bünyesindeki ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ve HAVELSAN'ın tekstilden aksesuara çeşitli lisanslı ürünlerini ziyaretçilerle buluşturuyor.

SSB Başkanı Görgün, Vakıf Mağaza'yı ziyaret ederek ürünleri inceledi.

"11 binden fazla IDEF 2025 ziyaretçisi Vakıf Mağaza'yı ziyaret ederek alışveriş yaptı"

Ziyaretinin ardından Görgün, AA muhabirine, IDEF'te bu yılki yeniliklerden birisinin TSKGV şirketlerinin ürünlerini Vakıf Mağaza ile ziyaretçilere tanıtmak olduğunu söyledi.

IDEF ziyaretçilerinin Vakıf Mağaza'ya yoğun ilgi gösterdiğini belirten Görgün, "Vakıf Mağaza'da 7'den 77'ye herkes için giyecek, hediyelik eşyalar var. 11 binden fazla IDEF 2025 ziyaretçisi Vakıf Mağaza'yı ziyaret ederek alışveriş yaptı." dedi.

Görgün, Vakıf Mağaza'nın iki amacı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Amaçlardan biri vakfımızın şirketlerinin ürünlerini tek çatı altında daha etkin bir şekilde halkımızla buluşturmak. Elde edecek geliri de vakfımızın hesabına aktarmak. Bu da şirketlerimizin yeni projelerde ve araştırmalarda bu birikimi kullanması demek."

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