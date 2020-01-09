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Kura usulüyle yapılan engelli memur yerleştirme sonuçları açıklandı

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına kura çekimiyle engelli memur yerleştirme sonuçları açıklandı.

Yıldız Aktaş   | 09.01.2020
Kura usulüyle yapılan engelli memur yerleştirme sonuçları açıklandı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 19-23 Aralık 2019'da yayımlanan 2019-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzunda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına kura usulüyle engelli memur yerleştirme işlemleri noter huzurunda yapıldı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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