Kura usulüyle yapılan engelli memur yerleştirme sonuçları açıklandı
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına kura çekimiyle engelli memur yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ankara
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 19-23 Aralık 2019'da yayımlanan 2019-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzunda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına kura usulüyle engelli memur yerleştirme işlemleri noter huzurunda yapıldı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.