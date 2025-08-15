Dolar
40.89
Euro
47.83
Altın
3,341.57
ETH/USDT
4,626.00
BTC/USDT
118,759.00
BIST 100
10,826.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

2025 TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınavları pazar günü yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı 2. dönem sınavları, 17 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 15.08.2025 - Güncelleme : 15.08.2025
2025 TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınavları pazar günü yapılacak

Ankara

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "2025-TUS" 14 il ve 15 sınav merkezinde, "2025-STS Tıp Doktorluğu" ise yalnız Ankara'da iki sınav şeklinde yapılacak.

2025-TUS 2. dönemin Temel Tıp Bilimleri Testi ile STS Tıp Doktorluğu 2. dönemin birinci aşaması saat 10.15'te, Klinik Tıp Bilimleri Testi ile STS Tıp Doktorluğu ikinci aşaması saat 14.45'te başlayacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Oturumlar 17.00'de sona erecek. İki sınav için testler 100 çoktan seçmeli sorudan oluşacak.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

Sınavların sonuçları, 12 Eylül'de açıklanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, TUS Temel Tıp Bilimleri Testi'ne 33 bin 408, Klinik Tıp Bilimleri Testi'ne ise 33 bin 258 adayın katılacağını bildirdi.

İki aşamada gerçekleştirilecek STS Tıp Doktorluğu'na ise toplam 100 adayın katılacağını belirten Ersoy, 130 bina ve 2 bin 215 salonda yapılacak sınavlarda 7 bin 783 görevlinin yer alacağını kaydetti.

Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu aktaran Ersoy, 242 adayın bu haktan yararlandığını ifade etti.

Ersoy, TUS testlerine 86 da engelli adayın katılacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
İzmir'de orman yangınına neden olduğu öne sürülen sanığa 3 yıla kadar hapis talebi
Kazada ölen gencin ailesi, sürücünün hak ettiği cezayı almasını istiyor
Marmara Depremi'nin merkez üssü Gölcük'te konutlar "güvenle" dönüştürülüyor

Benzer haberler

2025 TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınavları pazar günü yapılacak

2025 TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınavları pazar günü yapılacak

YÖKDİL sonuçları açıklandı

Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı başvuruları başladı

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı başvuruları başladı
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
2025-YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı başlayacak

2025-YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı başlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet