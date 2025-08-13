Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı başvuruları başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 28 Eylül'de düzenlenecek 2025-Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile 2025-İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS) başvuruları başladı.
Ankara
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan 2025-HMGS/2 ile 2025-İYÖS'e başvurular, 20 Ağustos'a kadar yapılabilecek.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı