Dolar
40.78
Euro
47.87
Altın
3,360.79
ETH/USDT
4,751.60
BTC/USDT
123,067.00
BIST 100
10,949.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de

Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerine bağlı general ve amirallerin atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emrullah Cesur  | 14.08.2025 - Güncelleme : 14.08.2025
General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığında 119, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 35, Hava Kuvvetleri Komutanlığında 31 general ve amiralin atamaları yapıldı.

Buna göre, Orgeneral Bahtiyar Ersay 1'inci Ordu Komutanlığına, Korgeneral Zorlu Topaloğlu 2'nci Ordu Komutanlığına, Orgeneral Kemal Yeni 3'üncü Ordu Komutanlığına, Orgeneral Levent Ergün Genelkurmay İkinci Başkanlığına atanırken, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına ise Orgeneral Rafet Dalkıran getirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye'de 4 Haziran 2023'ten bugüne kadar uyuşturucuyla ilgili 80 bin 775 kişi tutuklandı
Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ukrayna konusundaki "Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi"ne katıldı

Benzer haberler

General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de

General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de

Büyük parklar nitelikli afet toplanma alanlarına dönüştürülebilecek

Depremden etkilenen 5 ildeki özel okullarda okuyan öğrencilere verilecek eğitim destek tutarında artış

Jandarma Genel Komutanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

Jandarma Genel Komutanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 4400 personel alımı yapacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 4400 personel alımı yapacak
Emlak vergisinde gelecek yıl için esas alınacak inşaat maliyet bedelleri belirlendi

Emlak vergisinde gelecek yıl için esas alınacak inşaat maliyet bedelleri belirlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet