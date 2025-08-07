Dolar
Eğitim

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 19 Ekim'de düzenlenecek 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2025-TR-YÖS/2) başvuruları başladı.

Şeyma Güven  | 07.08.2025 - Güncelleme : 07.08.2025
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları başladı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan 2025-TR-YÖS/2 başvuruları, 25 Ağustos'a kadar sürecek.

Adaylar, başvurularını bireysel olarak ÖSYM'nin "tryos.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

