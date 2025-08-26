Dolar
41.03
Euro
47.88
Altın
3,380.29
ETH/USDT
4,555.80
BTC/USDT
110,444.00
BIST 100
11,517.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

YÖK Başkanı Özvar, "uluslararası öğrencilerin üniversitelere sınavsız yerleştirildiği" iddialarını yalanladı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, "Uluslararası öğrencilerin kabulü üniversitelerce onaylanan uluslararası sınavlar ile Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı puanları doğrultusunda gerçekleştirilmektedir." ifadelerini kullandı.

Buğrahan Ayhan  | 26.08.2025 - Güncelleme : 26.08.2025
YÖK Başkanı Özvar, "uluslararası öğrencilerin üniversitelere sınavsız yerleştirildiği" iddialarını yalanladı

Ankara

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, NSosyal hesabından bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan "ÖSYM'nin Afrika, Orta Doğu ve Afganistan'dan gelen 400 bin öğrenciyi sınavsız üniversitelere yerleştirerek Türk öğrencileri mağdur ettiği" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Bu iddiaların tamamen asılsız ve dezenformasyon içerdiğini vurgulayan Özvar, "Türkiye'de uluslararası öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile değil, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuçlarıyla yerleşmektedir. Bu öğrenciler YKS kontenjanlarını kesinlikle kullanmamakta, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları YKS'ye başvurabilmektedir." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Üniversitelerde uluslararası öğrencilere ayrılmış kontenjan oranının her program için ayrı ayrı belirlendiğini, uluslararası öğrenci oranının toplam öğrenci sayısına göre yüzde 5 civarında olduğunu aktaran Özvar, şunları kaydetti:

"Kontenjanlar üniversitelerin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile belirlenmektedir. Uluslararası öğrencilerin kabulü üniversitelerce onaylanan uluslararası sınavlar ile TR-YÖS puanları doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de öğrenim gören bu öğrenciler, ülkeler arası dostluk köprüleri kurmalarıyla büyük önem taşımaktadır. Bugün 194'ü bulan ülkede Türk üniversitelerinden uluslararası mezunlarımız bulunmaktadır. Bu kimseler ülkemizde edindikleri bilgi ve becerilerini, kendi ülkeleriyle ilişkilerimize olumlu katkı sağlayacak şekilde geleceğe taşımışlardır. Kamuoyunun, resmi kurumların şeffaf biçimde paylaştığı bilgilere itibar etmesi, ülkemizin eğitim sistemine ve uluslararası ilişkilerimize zarar vermeye dönük asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, İsrail'in Suriye'deki askeri saldırılarını "güçlü şekilde" kınadı
Geleceğin ulaşım teknolojisi TEKNOFEST’te test ediliyor
"İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı çalıştaylarla sürüyor
Bu hafta yurdun kuzeybatı kesimlerinde rüzgar etkili olacak
Sinop'ta sezonun ilk torikleri tezgahlarda yerini aldı

Benzer haberler

YÖK Başkanı Özvar, "uluslararası öğrencilerin üniversitelere sınavsız yerleştirildiği" iddialarını yalanladı

YÖK Başkanı Özvar, "uluslararası öğrencilerin üniversitelere sınavsız yerleştirildiği" iddialarını yalanladı

2025-YKS yerleştirme sonuçları istatistikleri açıklandı

Elektronik Yabancı Dil Sınavı bugün yapılacak

2025-YDUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

2025-YDUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı sonuçları açıklandı

Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı sonuçları açıklandı
2025 TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınavları pazar günü yapılacak

2025 TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınavları pazar günü yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet