DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince 12 Ekim'de yapılacak, 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile 2025 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı başvuruları başladı.
Ankara
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) sitesinden yapılan duyuruya göre, bugün başlayan başvurular, 3 Eylül'e kadar sürecek.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, "https://ais.osym.gov.tr" adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2025-DUS 2. Dönem Sınavı Kılavuzu ile 2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem Başvuru Kılavuzu'ndan ulaşılabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.