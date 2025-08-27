Dolar
41.04
Euro
47.66
Altın
3,382.69
ETH/USDT
4,585.00
BTC/USDT
110,689.00
BIST 100
11,498.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara’da “Dijital Hizmetler Tanıtım Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Eğitim

DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince 12 Ekim'de yapılacak, 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile 2025 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı başvuruları başladı.

Dilhan Türker Yıldız  | 27.08.2025 - Güncelleme : 27.08.2025
DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) sitesinden yapılan duyuruya göre, bugün başlayan başvurular, 3 Eylül'e kadar sürecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, "https://ais.osym.gov.tr" adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2025-DUS 2. Dönem Sınavı Kılavuzu ile 2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem Başvuru Kılavuzu'ndan ulaşılabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Boğazı'ndaki yarışmada kaybolan Rus yüzücünün oteldeki görüntülerine ulaşıldı
İzmir ve Bilecik'te yangında zarar gören köy evlerinin yapımına başlanıyor
İstanbul'da "hastanede haksız kazanç sağlandığı" iddiasına ilişkin iddianame hazırlandı
Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Devlet korumasındaki 286 genç üniversiteli oldu

Benzer haberler

DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı

DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuru süresi uzatıldı

YÖK Başkanı Özvar, "uluslararası öğrencilerin üniversitelere sınavsız yerleştirildiği" iddialarını yalanladı

Elektronik Yabancı Dil Sınavı bugün yapılacak

Elektronik Yabancı Dil Sınavı bugün yapılacak
2025-YDUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

2025-YDUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı sonuçları açıklandı

Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı sonuçları açıklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet