Dolar
40.92
Euro
47.68
Altın
3,332.64
ETH/USDT
4,186.50
BTC/USDT
113,550.00
BIST 100
11,084.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

2025-YDUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-YDUS 1. Dönem) yerleştirme sonuçları açıklandı.

Buğrahan Ayhan  | 20.08.2025 - Güncelleme : 20.08.2025
2025-YDUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 7-14 Ağustos tarihleri arasında tercihleri alınan 2025-YDUS 1. Dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011'deki Somali ziyareti, ülkenin tarihinde dönüm noktası oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü
Bakan Güler: Terörsüz Türkiye hedefi artık somut bir ufuk haline gelmiştir
İSBİKE'nin yüzlerce bisikleti hurdalık alanda atıl durumda bekletiliyor
Bakanlıktan "Mapa ve Şamandıra Sistemi"ne ilişkin paylaşım

Benzer haberler

2025-YDUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

2025-YDUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı sonuçları açıklandı

2025 TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınavları pazar günü yapılacak

YÖKDİL sonuçları açıklandı

YÖKDİL sonuçları açıklandı
Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı

Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı başvuruları başladı

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı başvuruları başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet