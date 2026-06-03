Yeşilay, sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak ve bağımlılıklardan uzak bir gelecek mesajını güçlendirmek amacıyla 14 Haziran Pazar günü 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'nu gerçekleştirecek.

İstanbul'da 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlenecek Yeşilay, sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak ve bağımlılıklardan uzak bir gelecek mesajını güçlendirmek amacıyla 14 Haziran Pazar günü 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'nu gerçekleştirecek.

Yeşilaydan yapılan açıklamaya göre, bisiklet turu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğinde 14 Haziran'da Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılacak.

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç'in de katılacağı etkinlik, sağlıklı yaşamı destekleyen, bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturan ve gönüllülük ruhunu görünür kılan güçlü bir buluşmaya ev sahipliği yapacak.

İstanbul'daki tur, Sepetçiler Kasrı'ndan başlayarak Karaköy, Beşiktaş, Balat ve Eyüpsultan güzergahından geçerek, ardından Sepetçiler Kasrı'nda sona erecek. 2011'den bu yana düzenlenen bisiklet turuyla bağımlılıkla mücadelede sporun ve aktif yaşamın koruyucu gücüne dikkat çekilecek.

Sepetçiler Kasrı'nda bisiklet turu öncesinde katılımcılar, A Milli Takımının 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynayacağı karşılaşmayı dev ekranda hep birlikte izleyecek. Maç heyecanının ardından bisiklet turuyla sağlıklı yaşam mesajı İstanbul sokaklarına taşınacak.

Açıklamada, Yeşilay Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Hasan Siret Albayrak'ın, 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'na ilişkin çağrısına da yer verildi.

Albayrak, "Bisiklet, gençleri ve aileleri hareketin, disiplinin, paylaşmanın ve sağlıklı yaşamın etrafında buluşturan çok güçlü bir araç. Yeşilay olarak bağımlılıklarla mücadelede sporun koruyucu etkisine inanıyor, her pedalın daha sağlıklı ve bağımsız bir geleceğe doğru atılmış kıymetli bir adım olduğunu biliyoruz. 14 Haziran sabahı Sepetçiler Kasrı'nda önce A Milli Takımımızın heyecanına ortak olacak, ardından aynı inanç ve enerjiyle 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu için yola çıkacağız. Herkesi aynı yolda, aynı umutla pedal çevirmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.