2025-YDUS 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-YDUS) 1. Dönem sonuçları açıklandı.
Ankara
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 25 Mayıs'ta düzenlenen 2025-YDUS 1. Dönem sınavının değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Açıklamada, itirazların değerlendirilmesi üzerine Genel Cerrahi Alanı Temel Soru Kitapçığında yer alan 21 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verildiği bildirildi.
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Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Adaylar, ayrıca cevap kağıtlarının görüntülerini, işaretlemelerinin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve soruların doğru yanıtlarını 10 gün boyunca "https://ais.osym.gov.tr" adresinden inceleyebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.