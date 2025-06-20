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Eğitim

2025-YDUS 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-YDUS) 1. Dönem sonuçları açıklandı.

Şeyma Güven  | 20.06.2025 - Güncelleme : 20.06.2025
2025-YDUS 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı

Ankara

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 25 Mayıs'ta düzenlenen 2025-YDUS 1. Dönem sınavının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Açıklamada, itirazların değerlendirilmesi üzerine Genel Cerrahi Alanı Temel Soru Kitapçığında yer alan 21 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verildiği bildirildi.

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Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Adaylar, ayrıca cevap kağıtlarının görüntülerini, işaretlemelerinin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve soruların doğru yanıtlarını 10 gün boyunca "https://ais.osym.gov.tr" adresinden inceleyebilecek.

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