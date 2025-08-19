Dolar
Eğitim

Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 19 Temmuz'da yapılan Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nın (e-TEP) sonuçları açıklandı.

Şeyma Güven  | 19.08.2025 - Güncelleme : 19.08.2025
Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı sonuçları açıklandı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, e-TEP'in değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

