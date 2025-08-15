Dolar
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da Mobilya Dernekleri Federasyonu Tasarım Fuarı'nın tanıtım etkinliğinde konuşuyor.
logo
Gündem

YÖKDİL sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 27 Temmuz'da yapılan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) sonuçları açıklandı.

Utku Şimşek  | 15.08.2025 - Güncelleme : 15.08.2025
YÖKDİL sonuçları açıklandı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2025-YÖKDİL/2'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

YÖKDİL sonuçları açıklandı
