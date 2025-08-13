Dolar
40.74
Euro
47.74
Altın
3,360.52
ETH/USDT
4,628.10
BTC/USDT
119,390.00
BIST 100
10,913.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı kapsamındaki 2025 Akademi Giriş Sınavı (2025-AGS) ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) sonuçları açıklandı.

Buğrahan Ayhan  | 13.08.2025 - Güncelleme : 13.08.2025
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 13 Temmuz'da uygulanan 2025-MEB-AGS kapsamındaki 2025-AGS ile 2025-ÖABT oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Büyük parklar nitelikli afet toplanma alanlarına dönüştürülebilecek
Perseid meteor yağmuru gece gökyüzünü aydınlattı
Kırklareli'nin Sazlık Göleti kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi
Milli Savunma Bakanı Güler, Suriye Savunma Bakanı Kasra ile bir araya gelecek
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

2025-YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı başlayacak

2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu güncellendi

Özel Yetenek Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

Özel Yetenek Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları başladı

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları başladı
TUS ve STS Tıp Doktorluğu giriş belgeleri erişime açıldı

TUS ve STS Tıp Doktorluğu giriş belgeleri erişime açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet