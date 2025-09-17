Dolar
Özel Yetenek Sınavı tercih kılavuzunda engelli aday kontenjanı güncellendi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) kapsamında Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercih kılavuzundaki "engelli aday" kontenjanlarında düzenleme yaptı.

Şeyma Güven  | 17.09.2025 - Güncelleme : 17.09.2025
Özel Yetenek Sınavı tercih kılavuzunda engelli aday kontenjanı güncellendi

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, ÖZYES tercih kılavuzunda yer alan "engelli aday" kontenjanlarında YÖK tarafından düzenleme yapıldı.

Bu doğrultuda, kılavuzdaki "ÖZYES Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Programları" tablosunda güncellemeye gidildi.

Kılavuzun yeni hali, ÖSYM'nin "osym.gov.tr" adresinden yayımlandı. Adaylar, tercih süresi içinde tercihlerini güncelleyebilecek. Bu değişiklik nedeniyle tercihlerini değiştirmek isteyen adaylar da tercih süresi içinde tercihlerinde değişiklik yapabilecek.

