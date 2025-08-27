Dolar
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara’da “Dijital Hizmetler Tanıtım Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Eğitim

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuru süresi uzatıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2025-TR-YÖS/2) başvuru süresinin 4 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi.

Şeyma Güven  | 27.08.2025 - Güncelleme : 27.08.2025
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuru süresi uzatıldı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 19 Ekim'de düzenlenecek 2025-TR-YÖS/2'ye başvurular ve ücret ödeme işlemleri 4 Eylül'e kadar uzatıldı.

Adaylar başvurularını, bireysel olarak ÖSYM'nin "tryos.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgilere ÖSYM'nin internet sitesindeki başvuru kılavuzundan ulaşılabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
Devlet korumasındaki 286 genç üniversiteli oldu

