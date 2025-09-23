Dolar
Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul oturumu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cumhurbaşkanımız insanlığın ortak vicdanına tercüman olmuştur

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı manifesto niteliğinde konuşması ile Gazze’de yaşanan soykırım başta olmak üzere insanlığın ortak vicdanına tercüman olmuştur." dedi.

Harun Kutbe  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cumhurbaşkanımız insanlığın ortak vicdanına tercüman olmuştur

Ankara

Yılmaz, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na yaptığı hitaba ilişkin paylaşımda bulundu.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı manifesto niteliğinde konuşması ile Gazze’de yaşanan soykırım başta olmak üzere insanlığın ortak vicdanına tercüman olmuştur." değerlendirmesinde bulunan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca Türkiye'nin bölgesel ve küresel düzeyde izlediği kapsamlı, barışçıl, etkili ve bağımsız dış politika vizyonunu paylaştığını belirtti.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Karşı karşıya olduğumuz sınamaları, kadim değerlerimiz ve stratejik akıl ile umudu ve cesareti diri tutarak aşacağız. 'Dünya beşten büyüktür.' ve 'Daha adil bir dünya mümkündür.' şiarını paylaşanlar çoğaldıkça, dünya er geç herkes için daha yaşanabilir bir düzene kavuşacaktır. Hepimizi gururlandıran onurlu ve hikmetli duruşu için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunarız."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Filistin'in Sesi Erdoğan" paylaşımı

Yılmaz, NSosyal hesabından, "Filistin'in Sesi Erdoğan (PalestinesVoiceErdogan)" etiketiyle yaptığı paylaşımda da mazlumların sesinin kısılmaya, hakikatlerin üstünün örtülmeye çalışıldığı bir dönemde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, küresel adalet arayışının gür sesi olmaya devam ettiğini belirtti.

Türk milletinin, tarih boyunca dünyanın neresinde olursa olsun haklının ve mazlumun yanında olmayı şiar edindiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu asil duruşa bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında tüm dünya şahitlik etmektedir. Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler kürsüsünden Gazze başta olmak üzere Filistin davası için tüm insanlığa yaptığı çağrı, aynı zamanda medeniyet değerlerimizle şekillenen ortak vicdanımızın sesidir. Mazlum Filistin halkının insani talepleri karşılanıp, Netanyahu yönetiminin işlediği soykırım son bulana kadar, bu çağrıyı her platformda, insanlık ittifakı zemininde en etkili şekilde dile getirmeyi sürdüreceğiz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin tesisi için bugüne kadar verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla devam ettireceğiz."

