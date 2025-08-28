Dolar
41.04
Euro
48.02
Altın
3,406.00
ETH/USDT
4,591.10
BTC/USDT
112,810.00
BIST 100
11,411.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda devam ediyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Erzurum’da Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyeleri ile gerçekleştirilen toplantıda konuşuyor. Trabzonsporlu futbolcu Stefan Savic, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.
logo
Eğitim

2025-KPSS "Genel Yetenek-Genel Kültür" oturumu sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-KPSS A Grubu'nun "Genel Yetenek-Genel Kültür" oturumu sınavına giriş belgelerini erişime açtı.

Eylül Aşkın Akçay  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
2025-KPSS "Genel Yetenek-Genel Kültür" oturumu sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 7 Eylül'de uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adayların, sınava girecekleri binalara/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında "Akdeniz ve Osmanlı Denizciliği" başlıklı konferans düzenlendi
İstanbul Boğazı'ndaki yarışmada kaybolan Rus yüzücüyü arama çalışmaları sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon diplomasisi
Bakan Fidan, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov ile Ankara'da görüştü
Bursa ve Hatay'daki orman yangınlarına müdahale ediliyor

Benzer haberler

2025-KPSS "Genel Yetenek-Genel Kültür" oturumu sınava giriş belgeleri erişime açıldı

2025-KPSS "Genel Yetenek-Genel Kültür" oturumu sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemleri başladı

DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuru süresi uzatıldı

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuru süresi uzatıldı
YÖK Başkanı Özvar, "uluslararası öğrencilerin üniversitelere sınavsız yerleştirildiği" iddialarını yalanladı

YÖK Başkanı Özvar, "uluslararası öğrencilerin üniversitelere sınavsız yerleştirildiği" iddialarını yalanladı
Elektronik Yabancı Dil Sınavı bugün yapılacak

Elektronik Yabancı Dil Sınavı bugün yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet