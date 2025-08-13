Dolar
Gündem

Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.28'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 13.08.2025 - Güncelleme : 13.08.2025
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

