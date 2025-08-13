Dolar
40.77
Euro
47.74
Altın
3,352.22
ETH/USDT
4,730.10
BTC/USDT
121,768.00
BIST 100
10,949.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ukrayna konusundaki "Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi"ne katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çevrim içi düzenlenen Ukrayna konusundaki "Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi"ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldı.

Harun Kutbe  | 13.08.2025 - Güncelleme : 13.08.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ukrayna konusundaki "Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi"ne katıldı Fotoğraf: Yasin Baturhan Ergin/AA

Ankara

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna konusunda 15 Ağustos'ta Alaska'da yapacağı görüşme öncesinde, Rusya ile Ukrayna arasında adil ve kalıcı bir barışa ulaşmanın yolları hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere çevrimiçi, "Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi" gerçekleştirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile birçok devlet ve hükümet başkanının yer aldığı zirveye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz katıldı.

Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi için yürütülen diplomasi çabalarını desteklediğini ifade etti.

İstanbul müzakerelerinde, esir değişiminin sağlanması da dahil olmak üzere insani hususlarda ve ateşkese, barışa yönelik bir çerçeve oluşturmak için doğrudan bir kanalın açılması konusunda somut ilerlemeler sağlandığını hatırlatan Yılmaz, Türkiye'nin adil ve kalıcı bir barış sağlanıncaya kadar aktif diplomatik çabalarını sürdüreceğini belirtti.








Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye'de 4 Haziran 2023'ten bugüne kadar uyuşturucuyla ilgili 80 bin 775 kişi tutuklandı
Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ukrayna konusundaki "Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi"ne katıldı
Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerine ilişkin soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit orman işçisi Adem Nazım Demirel'in ailesine başsağlığı mesajı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ukrayna konusundaki "Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi"ne katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ukrayna konusundaki "Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi"ne katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kardeşliğin ve huzurun yüzyılı vizyonu, milletimizin ortak hedefidir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı makamı, artık milli iradenin yürütmedeki karşılığı haline gelmiştir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı makamı, artık milli iradenin yürütmedeki karşılığı haline gelmiştir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Hattab'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Hattab'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yıl sonunda enflasyonu yüzde 20'li seviyelere indirmeyi amaçlıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yıl sonunda enflasyonu yüzde 20'li seviyelere indirmeyi amaçlıyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet