Gündem

2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu güncellendi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun güncellendiğini duyurdu.

Şeyma Güven  | 09.08.2025 - Güncelleme : 09.08.2025
2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu güncellendi

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 1 Ağustos'ta yayımlanan 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan Hukuk Fakültelerine yerleştirme işlemlerinde esas alınan başarı sıralamasının "100.000" olarak belirlenmesi işleminin yargı kararıyla yürütülmesi durduruldu.

Bu kapsamda, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda "Hukuk" lisans programlarına başvurabilmek için gereken en düşük başarı sırası "125.000" olarak güncellendi.

Kılavuz yeni haliyle "osym.gov.tr" adresinden yayımlandı. Adaylar, tercih süresi içinde tercihlerini güncelleyebilecek. Bu değişiklik nedeniyle tercihlerini değiştirmek isteyen adaylar da tercih süresi içinde tercihlerinde değişiklik yapabilecek.

2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu güncellendi
