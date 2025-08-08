Dolar
Eğitim

Özel Yetenek Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), üniversitelerin özel yetenek sınavı kapsamında spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla düzenlenen 2025-Özel Yetenek Sınavı (2025-ÖZYES) giriş belgeleri erişime açıldı.

Şeyma Güven  | 08.08.2025 - Güncelleme : 08.08.2025
Özel Yetenek Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-ÖZYES'e başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerine ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Adayların sınava giriş belgesinde yazılı gün ve saatte sınav binasında hazır bulunmaları gerekiyor.

