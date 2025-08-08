Özel Yetenek Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), üniversitelerin özel yetenek sınavı kapsamında spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla düzenlenen 2025-Özel Yetenek Sınavı (2025-ÖZYES) giriş belgeleri erişime açıldı.
Ankara
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-ÖZYES'e başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerine ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Adayların sınava giriş belgesinde yazılı gün ve saatte sınav binasında hazır bulunmaları gerekiyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı