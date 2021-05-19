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Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kemal Karadağ   | 19.05.2021
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin, teröristleri gördükleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Pençe-Yıldırım Operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 116 oldu." bilgisi paylaşıldı.

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