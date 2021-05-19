Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin, teröristleri gördükleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Pençe-Yıldırım Operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 116 oldu." bilgisi paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.