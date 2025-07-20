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Milli Savunma Bakanlığından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Duygu Yener  | 20.07.2025 - Güncelleme : 20.07.2025
Milli Savunma Bakanlığından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü mesajı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü kutlandı.

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"Uçtuk Kıbrıs semalarında, toprağın sesi susmasın diye, Ada'da barışa yol açılsın diye, Türk'ün vicdanı, mazluma yoldaş olsun diye! Mutlu Barış Harekatı'nın 51'inci yılı kutlu olsun." ifadelerine yer verilen mesajda, şunlar kaydedildi:

"Kıbrıs Türk'ünün yok sayıldığı, varlığının tehdit edildiği bir dönemde zulmün karşısında duran, kardeşliğin ve insanlığın yanında olan Türk milleti, 20 Temmuz 1974'te tarihe altın harflerle yazılan bir adım attı. Bugün, bu onurlu harekatın yıl dönümünde, canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygıyla anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. 51 yıldır süren kararlılıkla barış ve özgürlüğün teminatı olmaya devam edeceğiz."

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