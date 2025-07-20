Dolar
40.39
Euro
46.93
Altın
3,350.07
ETH/USDT
3,616.70
BTC/USDT
118,860.00
BIST 100
10,366.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, “Türkiye Yüzyılı’nda Çalışma Hayatı Buluşmaları” programında konuşuyor
logo
Gündem

MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'inci yılına özel videolu paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), 20 Temmuz 1974'te düzenlediği "Kıbrıs Barış Harekatı"nın 51'inci yılına özel videolu paylaşımda bulundu.

Utku Şimşek  | 20.07.2025 - Güncelleme : 20.07.2025
MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'inci yılına özel videolu paylaşım

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"O günlerde tek güvencemiz ana vatan Türkiye'ydi. Gözlerimiz hep Toros Dağları'ndaydı. Kıbrıs Türk'ünün Rum mezalimine karşı verdiği direniş, görgü tanıklarının hafızasında hala canlı. Yakılan evler, kurşunlanan masumlar, susturulmaya çalışılan bir halk. Bu fotoğraflar, o karanlık günlerin içinden yükselen bir feryadın, bir halkın yok sayılmaya karşı verdiği onurlu mücadelenin belgesidir. 20 Temmuz 1974 sabahı, Torosların ardından yükselen umutla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Ada'ya barış ve güvenlik için ayak bastı. Zulmü unutmadık, barışın ne pahasına geldiğini biliyoruz. Kıbrıs Türk'ü yalnız değildi, asla yalnız olmayacak."

Paylaşımdaki videoda, Ada'da Rumlar tarafından zulme uğrayanların duygu ve düşüncelerini anlattıkları görüntüler ve zulmü belgeleyen fotoğraflar da yer aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve çıkarlarını her daim savunmaya devam edecektir
İstanbul'da, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünü kutladı
Erzurum'da sağanak etkili oldu

Benzer haberler

İstanbul'da, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi

İstanbul'da, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi

MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'inci yılına özel videolu paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı'nı açacak

Milli Savunma Bakanlığından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü mesajı

Milli Savunma Bakanlığından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü mesajı
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler: Kıbrıs Barış Harekatı, Ada'da kökleşmemizi sağladı

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler: Kıbrıs Barış Harekatı, Ada'da kökleşmemizi sağladı
MSB, Mukabil Hava Harekatı'na 3 uçakla katıldı

MSB, Mukabil Hava Harekatı'na 3 uçakla katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet