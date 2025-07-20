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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı tebrik etti.

Koray Taşdemir  | 20.07.2025 - Güncelleme : 20.07.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı

İstanbul

Erdoğan, sosyal medya hesabından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla paylaşım yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı yürekten tebrik ediyorum. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünde, Kıbrıs Türk halkının var olma mücadelesi için can veren şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

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