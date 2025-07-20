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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı'nı açacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları'nın açılışına katılacak.

Koray Taşdemir  | 20.07.2025 - Güncelleme : 20.07.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı'nı açacak

İstanbul

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün KKTC'de Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları'nın açılışına katılacağı belirtildi.

Açıklamada, projeyle vakitten ve akaryakıttan yılda 2 milyar 177 milyon lira tasarruf sağlanacağı kaydedildi.

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