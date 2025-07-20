Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı'nı açacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları'nın açılışına katılacak.
İstanbul
"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün KKTC'de Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları'nın açılışına katılacağı belirtildi.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yollarının açılışına katılacak.— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) July 20, 2025
• Proje ile vakitten ve akaryakıttan yılda 2 milyar 177 milyon lira tasarruf sağlanacak pic.twitter.com/OOngWLt3EX
Açıklamada, projeyle vakitten ve akaryakıttan yılda 2 milyar 177 milyon lira tasarruf sağlanacağı kaydedildi.
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