Dolar
40.79
Euro
47.56
Altın
3,330.64
ETH/USDT
4,538.20
BTC/USDT
117,601.00
BIST 100
10,824.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Genel Sekreter'in talebi üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Betül Bilsel  | 14.08.2025 - Güncelleme : 14.08.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte telefon görüşmesinde, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa ilişkin son gelişmeler, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasında kalıcı ateşkesin sağlanması amacıyla başlatılan İstanbul müzakerelerinde ilerleme sağlandığını belirterek, bu sürecin insani konularda olumlu gelişmelere de imkan vermesini önemli bulduklarını ifade etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Görüşmede NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak Alaska Zirvesi öncesi Ukrayna'daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin Alaska'da yapılacak görüşmeyi yakından takip ettiğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP Genel Başkanı Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Adli Tıp Kurumu, Mehmet Murat Çalık'ın mevcut sağlık durumunun cezaevinde kalmasına engel olmadığını bildirdi
Sındırgı'da deprem sonrası yürütülen çalışmalar sürüyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştü

AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza dönük seviyesiz sözlerini şiddetle kınıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit orman işçisi Adem Nazım Demirel'in ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili'yi resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun tam kapasite çalışmaya başlaması ehemmiyet arz etmektedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun tam kapasite çalışmaya başlaması ehemmiyet arz etmektedir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet