Dolar
40.80
Euro
47.60
Altın
3,338.39
ETH/USDT
4,534.90
BTC/USDT
117,940.00
BIST 100
10,824.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sındırgı'da hasar tespit çalışmaları sürüyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından başlanan hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Miraç Kaya, Ömer Faruk Yalçın, Omar Alothmani, Safiye Karabacak  | 14.08.2025 - Güncelleme : 14.08.2025
Sındırgı'da hasar tespit çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Miraç Kaya/AA

Balıkesir

Afetin ilk anından itibaren Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında bölgeye gelen 280 ekip, 560 personel, 75 mahallede hasar tespit çalışması yürütüyor.

Depremden etkilenen binalarda incelemeler yapan ekipler, depremin etkilerini araştırıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hasarın taşıyıcı kolonlarda olup olmadığına bakan ekipler, çatlakları veya oluşan hasarı fotoğraflayarak sisteme yüklüyor.

"Hasar tespitlerinin yüzde 80'ini bitirmiş durumdayız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem olur olmaz hemen harekete geçtiklerini söyledi.

Depremin ertesi günü saat 08.00 itibarıyla hasar tespit çalışmalarına 50 ekiple başladıklarını belirten Oral, "Şu anda depremin 4. günü, ekip sayımız 280'e ulaştı. Hızlı bir şekilde tespitlerimiz devam ediyor. Şu an itibarıyla yüzde 80 seviyesine ulaşmış durumdayız. Yani yapacağımız tüm hasar tespitlerinin yüzde 80'ini bitirmiş durumdayız." diye konuştu.

Oral, Sındırgı'daki 75 mahalleden 60'ında hasar tespit çalışmalarını tamamladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kalan kısmı da en geç yarın akşama kadar tamamlamayı bekliyoruz. Biz tespitlerimizi tamamlar tamamlamaz hemen bunların bildirimini yapıyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımız, kendilerinin evinin az hasarlı olduğu ya da hasarsız olduğu bildirilmişse bu evlere gönül rahatlığıyla girebilirler. Onda bir sıkıntı yok. Ağır hasarlı olan evlere girilmemesi gerekiyor. İnşallah tespitlerimizi tamamladıktan sonra listelerimizi hem muhtarlıklara hem kaymakamlıklara hem bizim İl Müdürlüğümüze asacağız. Buradan vatandaşlarımız kontrol edebilirler. Hatta bir aylık bir itiraz süresi var. Şayet bir tereddütleri varsa itirazda bulunabilirler. Bu süreç bir ay içerisinde tamamlanacak ve kesinleşecek. Bizim bir aylık askı süremizin sonunda bu hasarlar kesinleşmiş oluyor. Arkasından AFAD Başkanlığımız hak sahipliği çalışmasını tamamlayarak süreci devam ettirmiş olacak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sındırgı'da hasar tespit çalışmaları sürüyor
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP Genel Başkanı Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Sındırgı'da hasar tespit çalışmaları sürüyor

Sındırgı'da hasar tespit çalışmaları sürüyor

Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

Sındırgı'da deprem sonrası yürütülen çalışmalar sürüyor

Türkiye’deki konutların neredeyse yarısının Zorunlu Deprem Sigortası bulunmuyor

Türkiye’deki konutların neredeyse yarısının Zorunlu Deprem Sigortası bulunmuyor
Sındırgı'daki depreme marketinde yakalanan esnaf yaşadıkları korku dolu anları anlattı

Sındırgı'daki depreme marketinde yakalanan esnaf yaşadıkları korku dolu anları anlattı
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet