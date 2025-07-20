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Erzurum'da sağanak etkili oldu

Kentte öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Talha Koca  | 20.07.2025 - Güncelleme : 20.07.2025
Erzurum'da sağanak etkili oldu Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Erzurum

Erzurum'da sağanak etkili oldu.

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Kentte öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Zaman zaman dolunun da etkili olduğu kentte, cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Trafikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

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