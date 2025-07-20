Erzurum'da sağanak etkili oldu
Kentte öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Erzurum
Erzurum'da sağanak etkili oldu.
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Kentte öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Zaman zaman dolunun da etkili olduğu kentte, cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Trafikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.