MSB'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ankara
Bakanlık, sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:
"Vatanımıza ve demokrasimize kasteden FETÖ terör örgütünün ihanetini unutmadık, unutmuyoruz, unutturmayacağız.15 Temmuz'da canı pahasına direnen aziz milletimizi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin vatansever evlatlarını minnet ve saygıyla selamlıyoruz. Demokrasi uğruna şehit düşen kahramanlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyoruz."
Vatanımıza ve demokrasimize kasteden FETÖ terör örgütünün ihanetini unutmadık, unutmuyoruz, unutturmayacağız.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 15, 2025
15 Temmuz’da canı pahasına direnen aziz milletimizi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin vatansever evlatlarını minnet ve saygıyla selamlıyoruz.
Demokrasi uğruna şehit düşen… pic.twitter.com/6tjf8h7cbs
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