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FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in kabri ziyaret ediliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı'na Çelenk Bırakma Töreni'ne katılıyor. 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndan yayındayız.
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Gündem, 15 Temmuz Darbe Girişimi

MSB'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 15.07.2025 - Güncelleme : 15.07.2025
MSB'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Ankara

Bakanlık, sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Vatanımıza ve demokrasimize kasteden FETÖ terör örgütünün ihanetini unutmadık, unutmuyoruz, unutturmayacağız.15 Temmuz'da canı pahasına direnen aziz milletimizi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin vatansever evlatlarını minnet ve saygıyla selamlıyoruz. Demokrasi uğruna şehit düşen kahramanlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyoruz."

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